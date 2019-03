Auffahrunfall am Repperndorfer Berg

Unachtsamkeit kostet 1000 Euro: Am Donnerstagvormittag fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der B8 von Würzburg kommend in Richtung Kitzingen. Am Repperndorfer Berg musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Mazda-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt.