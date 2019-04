Schwarzach vor 1 Stunde

Auffahrunfall am B 22-Zubringer

Am Mittwochabend befuhren zwei Verkehrsteilnehmer bei Schwarzach den Zubringer zur Bundesstraße 22. An der Einmündung wollten beide nach rechts in Richtung Kitzingen weiterfahren. Der vorausfahrende Audi hielt am Einmündungsbereich an. Der nachfolgende Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1500 Euro.