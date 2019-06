Kitzingen vor 1 Stunde

Auffahrunfall - Heck beschädigt

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerinim Hindenburgring Süd in Kitzingen mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr haltenden Ford hinten auf. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Hierbei wurde das Fahrzeugheck des Ford beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.