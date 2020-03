Mainbernheim vor 1 Stunde

Auffahrunfall: 62-Jähriger wurde leicht verletzt

Auf der Bundesstraße 8 fuhren zwei Autos am Mittwochnachmittag hintereinander in Richtung Iphofen. Als der vorausfahrende Ford-Fahrer beim Linksabbiegen verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte die nachfolgende Opel-Fahrerin die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, meldet die Polizei. Durch den Aufprall erlitt der 62-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 3500 Euro.