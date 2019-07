Wiesentheid vor 21 Minuten

Auffällige Handwerker

Am Mittwoch suchten drei bisher unbekannte Männer einen Hauseigentümer in der Blütenstraße in Wiesentheid auf und boten ihm eine Gehwegreinigung und Instandsetzung an. Nach Durchführung der Arbeiten war ein niedriger vierstelliger Betrag zu entrichten. Die Vorgehensweise der Arbeiter erschien laut Polizeibericht zweifelhaft, weil unter anderem eine ausgestellte Rechnung von den Männern wieder mitgenommen wurde.