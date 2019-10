Auf zur Lehmaträter Kirchweih

Hellmitzheim feiert die Kirchweih vom 3. bis 7. Oktober. Am Donnerstag lädt die Dorfjugend um 19 Uhr im Bürgerhaus zum Festauftakt ein. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, werden bei Bremser und Zwiebelblootz die Kirchweihtage eingeläutet. Die Ortsburschen stellen am Samstag zum Zwei-Uhr-Läuten den Kirchweihbaum auf. Anschließend beginnen die Schausteller mit dem Festbetrieb. Mit den Schwanbergstürmern geht es ab 21 Uhr im ASV-Sportheim weiter.

Um 10 Uhr beginnt am Sonntag der Festgottesdienst in der Dorfkirche. Die Ortsburschen starten um 13.30 Uhr den Festumzug. Im Bürgerhaus wird eine Bilderschau zum Thema "Historisches Hellmitzheim" und am Feuerwehrhaus eine ASV-Kirchweihtombola angeboten. Die Galerie von Günther Fischer öffnet von 14 bis 17 Uhr. Am Montag lädt das Gasthaus Roter Ochse zum Frühschoppen ein. Mit dem Platzkonzert des Posaunenchores am Kärwa-Baum um 17 Uhr wird die Kirchweih dann musikalisch ausklingen.