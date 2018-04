MARKTBREIT vor 38 Minuten

Auf wartendes Auto aufgefahren

Ein 53-jähriger Autofahrer, der am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit fuhr, musste an der Einmündung zum dortigen Kreisverkehr anhalten. Ein nachfolgender 31-jähriger Mann erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda Rapid auf. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben rund 3000 Euro.