Auf stehenden Pkw aufgefahren

Am Dienstagnachmittag musste in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen ein Autofahrer anhalten. Die Ampel zeigte Rot. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr dann ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Kia auf den wartenden Pkw auf. Es entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro.