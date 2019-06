Auf öffentlichem WC mit Steinen randaliert

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro haben Unbekannte in einer öffentlichen Toilettenanlage in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen hinterlassen. Das WC wurde nach Angaben der Polizei in der Zeit von Donnerstag bis Samstag erheblich beschädigt.

Der oder die Täter benutzten offenbar größere Steine, die neben der Anlage lagen und zerschlugen damit das komplette Inventar (Spiegel, WC, Waschbecken). Zusätzlich beschmierten die Täter noch die Wände mit Graffitis.