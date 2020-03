Kitzingen vor 18 Minuten

Auf haltendes Auto aufgefahren

Am Donnerstagmittag befuhren zeitgleich zwei Verkehrsteilnehmer die B 8 vom Kreisel kommend die Mainbernheimer Straße in Kitzingen. An der Einmündung zur Egerländer Straße musste die vorausfahrende 44-jährige Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 21-jährige Peugeot-Fahrer erkannte laut Polizeiangaben die Situation zu spät und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Die Dacia-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen betragen etwa 4500 Euro.