Auf der Walz: Die Wanderjahre und ihre Geheimnisse

Lukas Bönig hat Glück gehabt. Der 25-Jährige gelernte Steinmetz, der seit dem Ende seiner Ausbildung 2017 "auf der Walz" ist, wurde von einem Autofahrer aus dem hohen Norden bis zur Raststätte Haidt gebracht. Jetzt will er erst einmal zu Fuß die nähere Umgebung erkunden. Auch um zu sehen, ob es irgendwo Arbeit gibt.

Man nennt die Wanderburschen auch "Fremdgeher", was nichts mit dem Begriff im herkömmlichen Sinn zu tun hat, sondern mit dem "Gehen in die Fremde". Sie sehen sehr gepflegt aus in ihrer Kluft, die immer sauber sein sollte. Über dem weißen Hemd, der "Staude" trägt der Geselle eine Samtweste mit acht Knöpfen, die für acht Stunden Arbeit am Tag stehen und eine Jacke mit sechs Knöpfen, die für sechs Arbeitstage in der Woche stehen.

Die Farbe der Kravatte, genannt "Ehrbarkeit", zeigt die Zugehörigkeit zu seiner Zunft. Lukas Bönig trägt eine schwarze Farbe. Er gehört der Zunft, die auch "Schacht" genannt wird, der "Rechtschaffenden Fremden" an. Wichtig ist der Hut, der als Zeichen "eines freien Mannes steht". Er wird vor niemandem gelüftet, außer "in der Kirche oder am Mittagstisch".

Ein weiteres Utensil ist der "Charlottenburger". Ein verziertes buntes Tuch, in dem der Wanderbursche sein Gepäck "eingedreht" hat. Diese spezielle Wickeltechnik gehört zur Ausbildung. Bönig faltet seine Wanderkarte auseinander. Auf die Stadt Kaiserslautern hat sein Zunftmeister einen großen schwarzer Kreis geklebt. Genannt die "Bannmeile". Da der Geselle dort geboren ist, darf er während seiner Wanderschaft, die genau drei Jahre und einen Tag dauert, die Stadt in einem Umkreis von 50 Kilometer nicht betreten.

Unzählige Städte und Länder hat Lukas Bönig schon erwandert. Alles ist übersichtlich in einem Wanderbuch notiert. "Man kann sich ganz toll beruflich und menschlich weiterentwickeln", erklärt er. Interessant für ihn ist es, andere Arbeitstechniken und spezielle Methoden zu erlernen, aber auch die unterschiedlichen Kulturen kennen zu lernen.

"Früher war die Wanderschaft für die Zulassung zur Meisterprüfung vorgeschrieben. Heute ist es natürlich freiwillig". 20 Euro verdient ein Wanderbursche im Schnitt. "Es kommt darauf an, ob man noch Kost und Logie dazubekommt" betont Bönig. "Im Süden und gerade in Franken ist es besser, weil es hier viele Natursteine und dementsprechende Betriebe gibt."

Schlechte Erfahrungen mit Menschen hat der Geselle noch nie gemacht. "Es gibt Leute, die vielleicht wegen unserer Kluft etwas reservierter sind. In der Regel werden wir aber überall sehr herzlich aufgenommen!" Zum Schluß erklärt er noch das Geheimnis um seinen Ohrring, "der immer links am Ohrläppchen getragen werden muß und auch ein Erkennungszeichen für die Walz ist: Hat sich ein Bursche unehrenhaft verhalten, wird ihm vom Zunftmeister der Ohrring ausgerissen, so dass im Ohrläppchen ein Schlitz entsteht. Daher der Ausdruck: "Das ist ein Schlitzohr!"