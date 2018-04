Auf der Jagd nach Liebe und Lust

„Wir sind auf der Jagd“ sangen Katja Uhlig (Lili), Dominika Szymanska (Maria-Marie) und Barbara Ferun (Clara) beim Auftakt des Musicals „Cougar“ in der Volkacher Mainschleifenhalle.

Rhythmusgeladen und voller Feuer pirschten sich die drei Mittvierzigerinnen an den Mittzwanziger Florian Bruno Kondur (Dick) mit femininem Feingefühl und jeder Menge Frauenpower heran. Und das mit Erfolg.

Rund 200 Besucher erlebten einen hinreißenden und sexy Theaterabend, der unter die Haut ging. „Liebe ist zeitlos“ lautete das Motto der Musical-Crew um den 29-jährigen Schauspieler Florian Bruno Kondur, der in Berlin lebt und in Volkachs Stadtteil Rimbach seine Wurzeln hat.

Nichts gegessen

„Ich habe schon zwei Tage nichts gegessen, weil ich vor Aufregung einfach nichts runterbringe“, meinte der Hauptdarsteller eine Stunde vor seinem „Heimspiel“. Die Nervosität und das Lampenfieber legten sich Minute für Minute, vor allem durch die zahlreichen Gespräche, die Florian Bruno Kondur bei herrlichem Wetter vor der Halle mit Freunden, Bekannten und Ehemaligen führen konnte.

Viele freuten sich über den „Heimkömmling“ und umarmten ihn herzlich. Auch die Tatsache, dass der Theatersaal bei der Premiere ziemlich voll werden würde, stimmte ihn sehr zuversichtlich. „Ich glaube, 60 Prozent aller Gäste kommen gefühlt aus meinem Heimatort Rimbach“, meinte er bei seiner Willkommensrede auf der Bühne. Es folgte eine musikalische Bühnenschau, die Volkach in dieser Form vorher nicht erlebt hat.

Fromm und frei

„Mit 40 fromm, fröhlich und frei“, rief Lili herzerfrischend bei ihrem Solo-Startschuss, den das dreiköpfige Live-Ensemble mit Piano, Kontrabass und Percussion-Cajon filigran anheizte. Bevor Lili ihr Leben neu eröffnete, musste sie erst einmal durch die Schmerzen einer zerreißenden Scheidung gehen. „Ich fühle mich als gealterte Vorzeigefrau“, bedauerte sie. Plötzlich platzte der Knoten für ein nicht gekanntes, neues Lebensgefühl.

Zusammen mit Cougar-Barbesitzerin Maria-Marie und Frauenrechtlerin Clara mache sie sich auf die Jagd nach U30-Männern, die Florian Bruno Kondur in mehreren Rollen großartig in Szene setzte. Es wurde professionell gesungen und getanzt, gelacht und geweint. Lili war stets auf der Suche nach einer Hand, die sie hält. Panik kam auf, wenn sie alleine war. Das änderte sich, als sie Dick kennenlernte.

Ehrlichkeit der Seele

„Ich möchte dich nackt treffen, damit ich dir die Ehrlichkeit meiner Seele zeigen kann“, verriet Maria-Marie, und erlebte einen innerfamiliären Reinfall. Alle Interpreten durchlebten prickelnde Phasen, aber auch Enttäuschungen wie einen nicht gerade „zart-schmelzenden“ Alpen-Date.

Am Ende des zweistündigen Musikspektakels auf der Bühne folgte der donnernde Applaus des begeisterten Publikums für einen leidenschaftlich agierenden Florian Bruno Kondur, „seine“ drei Frauen, die Musiker und die Mitstreiter hinter den Kulissen.

Als Florian Bruno Kondur nach der zweiten Aufführung am Sonntag vor 180 Besuchern zusammen mit seiner Crew zusammengeräumt hatte, zog er ein zufriedenes Fazit: „Ich bin megastolz, dass alles so gut geklappt hat.“ Die Stimmung im Publikum bezeichnete er als sensationell. Und das Gefühl, in der Heimat auftreten zu können, sei „unbeschreiblich“.

