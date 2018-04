Auf den richtigen Sitz kommt es an

Die öffentlichen Toiletten in der Stadt sind nicht kinderfreundlich. Darauf hat jetzt Uwe Hartmann als Vertreter der Bayernpartei im Kitzinger Stadtrat hingewiesen und entsprechende Anträge gestellt. Wie Hartmann schreibt, sei er von jungen Familien aber auch von Großeltern auf das Thema aufmerksam gemacht worden. Es geht um drei Punkte.

Einmal sollen auf öffentlichen Toiletten Kinderklappstühle angebracht werden. Die sollen zum „sicheren Absetzen der Kinder dienen, während man selbst auf der Toilette sitzt“. Zudem sollen an den Toilettenanlagen Sicherungsstangen für das Abstellen der Kinderwagen angebracht werden. Wegen der Enge in den meisten öffentlichen Toiletten sei das Mitführen von Kinderwagen nicht ohne Weiteres möglich. An den Stangen könnten die Kinderwagen – ähnlich wie Fahrräder – sicher abgestellt werden.

Zudem schlägt Hartmann vor, künftig bei der Planung von Neu- und Umbau von öffentlichen Toilettenanlagen Kinderwaschbecken und Kindertoiletten vorzusehen.

Übergangsweise sollten für die öffentlichen WC in Kitzingen Kinderaufsätze bereitgestellt werden.

Hartmann hält die Umsetzung seiner Vorschläge für einen Beitrag zur viel zitierten familienfreundlichen Stadt. Die einfachen Verbesserungen seien ein Gewinn für die Kleinkinder und ihre Begleitpersonen.

Der Antrag der Bayernpartei steht auf der Tagesordnung des Kitzinger Stadtrats am Dienstag, 17. April, um 18.30 Uhr.