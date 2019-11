Kitzingen vor 1 Stunde

Auf den Spuren jungen jüdischen Lebens

Die CSU Kitzingen lädt am Samstag, 9. November, zu einem "Gedenkspaziergang auf den Spuren jungen jüdischen Lebens" ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Koffer-Denkmal am Rosengarten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Roxy Kino den Film „Ein Licht zwischen den Wolken“ zu sehen, der laut Pressemitteilung, die Fragilität gemischt religiöser Gemeinschaften bildgewaltig und mit dem Appell zur Toleranz betrachtet.