Auf dem Weg zum Deutschen Musikfest

Das Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach bereitet sich derzeit intensiv auf das 6. Deutsche Musikfest in Osnabrück vor. Mit einem Matineekonzert im großen Saal der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg am 5. Mai um 11 schließen die Volkacher ein Probenwochenende ab. Mit Saravus von Thimeo Kraas und The Hounds of spring stehen dabei die beiden Werke im Mittelpunkt, die beim Wertungsspiel in der Kategorie 5, also der Höchststufe, gefordert sind, informierte eine Pressemitteilung.

Das SBO Volkach unter der Leitung von Professor Ernst Oestreicher wird vom 30. Mai bis zum 1. Juni in der Friedensstadt Osnabrück sein. Neben dem Wertungsspiel am 31. Mai hat das Orchester tags zuvor eine ganz besondere Aufgabe. Erstmals wird bei einem Deutschen Musikfest ein Internationaler Dirigentenwettbewerb durchgeführt. 22. Teilnehmernen wurden für den Wettbewerb zugelassen. Sie dirigieren allesamt am Christi Himmelfahrtstag das Volkacher Orchester ein durch Los ermitteltes Werk. Das ist nicht nur für die Dirigenten, sondern auch für das Orchester eine besondere Herausforderung, denn sie spielen insgesamt fünf verschiedene Werke, die allesamt einen hohen Schwierigkeitsgrad aufweisen.