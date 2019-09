Auf dem Stand-Up-Paddle den Main gesäubert

Stand-Up-Paddle (SUP) fahren und den Fluss säubern: Das lässt sich gut verbinden, wie es in einer Pressemitteilung von Daniel Nagl, SUP-Trainer bei Mainstream Kitzingen heißt.

Die Funde an Plastikmüll seien zurückgegangen, Vandalismusschäden und Vermüllung an den Mainterrassen hätten leider zugenommen, schreibt Nagl. An der Säuberungsaktion nahmen auch zwei Frauen aus Hessen teil, die zuvor bei einem Kurs mitgemacht hatten. Sie fehlen auf dem Foto.