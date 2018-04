SCHWARZACH vor 1 Stunde

Auf anhaltendes Auto aufgefahren

Am Donnerstagabend waren zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 22 unterwegs und wollten an der Auffahrt im Bereich der Staatsstraße 2271 in Richtung Kitzingen einbiegen. Der vorausfahrende Pkw hielt am Einmündungsbereich an. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer erkannte laut Polizeibericht die Situation zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf. Es entstand Schaden von etwa 4000 Euro.