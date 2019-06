Marktsteft vor 8 Stunden

Auf Wartenden aufgefahren

Am Mittwochvormittag befuhr laut Polizeibericht eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin in Marktsteft die Auffahrtsstraße zur Staatsstraße 2271 in Richtung Markbreit. Vor ihr fuhr ein silberfarbener Mitsubishi. Als sie sich nach dem vorrangigen Verkehrsfluss umsah, übersah sie jedoch, dass der vorausfahrende Pkw am Einmündungsbereich angehalten hatte. Die Polo-Fahrerin fuhr gegen dessen Anhängerkupplung. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.