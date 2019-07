Kitzingen vor 1 Stunde

Auf Schachtdeckel ausgerutscht

Am Donnerstagabend ereignete sich am Gustaf-Adolf-Platz in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Leichtkraftrad in einer Kurve über einen Schachtdeckel. Hierbei kam der Mann ins Rutschen und das Krad stieß laut Polizei gegen einen dort geparkten Mini-Cooper. Schaden: etwa 200 Euro.