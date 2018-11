Auf Sattelzug aufgefahren und leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstagabend ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem BMW X 3 in der Jahnstraße in Wiesentheid ungebremst auf einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug auf. Der BMW-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Schaden laut Polizeibericht: 25.000 Euro.