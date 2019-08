Kitzingen vor 1 Stunde

Auf Rewe-Parkplatz

in Kitzingen

Mini angefahren



Auf dem Rewe-Parkplatz, in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen, prallte zwischen Sonntag, 20 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mini. Laut Polizeibericht wurde dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.