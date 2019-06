Kitzingen vor 55 Minuten

Auf Radtour trotz Rheuma

Der Landesverband Bayern der Deutschen Rheuma-Liga möchte vom 11. bis 15. September mit der Main-Radl-Tour von Kitzingen nach Aschaffenburg auf die Erkrankung Rheuma aufmerksam machen. An der Tour kann, neben Betroffenen, jeder teilnehmen, der die Rheuma-Liga unterstützen möchte, heißt es in einer Pressemitteilung. Anmeldeschluss ist am 17. Juli. Rheuma-Erkrankungen treten an den Bewegungsorganen auf und sind fast immer mit Schmerz und häufig mit Bewegungseinschränkungen verbunden. In Deutschland sind laut einer Pressemitteilung 20 Millionen Menschen davon betroffen.