Albertshofen vor 38 Minuten

Auf Lkw geprallt

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen eine 61-jährige Fahrerin am Lohweg in Albertshofen. Laut Polizeibericht übersah die Frau einen Lkw, der seine seitlichen Stützen ausgefahren hatte. Der Auto prallte gegen den Schrägbalken der Stütze. Es entstand ein Schaden von 4100 Euro.