Auf Herbergssuche in Abtswind

Am Vorabend des Abtswinder Weihnachtsmarktes, den der Fremdenverkehrsverein organisiert, gibt es in der Scheune der Familie Lenz bereits die Premiere des Krippenspiels und die offizielle Eröffnung. Viele Abtswinder und Gäste aus den umliegenden Orten waren dabei.

Bürgermeister Jürgen Schulz und der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Wolfgang Starz begrüßten die Gäste, besinnliche Worte gab es von Pfarrerin Beate Krämer. Adventliche Weisen spielte der Posaunenchor und die Kindergartenkinder erfreuten mit Liedern.

Die Scheune war für das Krippenspiel der Abtswinder Laienschauspieler bereitet. Die Kuh war nur eine Figur, dafür aber gab es echte Schafe. Maria und Josef begaben sich auf Herbergssuche, wurden aber vom Wirt abgewiesen. Im Stall fanden sie Unterkunft. Dort huldigten auch die Hirten und die drei Weisen aus dem Morgenland das Jesuskind. Natürlich durften auch Engel nicht fehlen. Nach dem Krippenspiel traf man sich am Samstag entweder vor dem Haus des Gastes oder in der Scheune der Familie Schwanfelder, um sich mit Kinderpunsch, Glühwein und Bratwürsten zu stärken. Das Krippenspiel wurde auch mehrfach am Sonntag aufgeführt.