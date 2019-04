Auf Brücke gestiegen: 18-Jähriger begibt sich in Lebensgefahr

Am Karfreitag um 4.10 Uhr wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften an die Astheimer Mainbrücke alarmiert. Dort war ein Jugendlicher auf den Brückenbogen geklettert und danach nicht mehr zu sehen. Es bestand der Verdacht, dass er ins Wasser gefallen ist. Foto: Moritz Hornung/Feuerwehr Volkach