Kitzingen vor 46 Minuten

Auf Auto aufgefahren

Eine 34-Jährige fuhr am Sonntagmorgen in Kitzingen an der Einmündung der Staatsstraße 2271 zur Verbindungsstraße nach Albertshofen mit ihrem Auto auf einen davor haltenden VW auf. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.