Auf 90er-Party mit dem falschen T-Shirt

In den Geburtstag hineinfeiern – darum ging es Ende Oktober vergangenen Jahres in der Geiselwinder Disco für ein Paar. Für den 29-jährigen Mann war der Abend allerdings nicht ganz so lustig: Er, der sich „mehr als Rocker“ sieht, war in eine 90er-Jahre-Party geraten. Dass er auf ganz andere Musik steht, prangte gut sichtbar auf seinem T-Shirt – was den ganzen Abend über immer wieder für Kommentare und wohl auch Anfeindungen sorgte.

Gegen 2 Uhr war der 29-Jährige dann so betrunken, dass später in seiner Erinnerung „von dem Abend nicht viel übrig geblieben“ ist. Fest steht aber: Es muss wieder einmal zu Pöbeleien und Streit wegen seines T-Shirts gekommen sein, weshalb der Mann schließlich eine Bierflasche nahm und sie auf den Kopf eines 37-Jährigen schlug. Doch der war völlig unbeteiligt und wusste gar nicht, wie ihm geschah.

Schlag aus dem Nichts

Das Opfer hatte mit einem Bekannten an der Tanzfläche gestanden, als aus dem Nichts der Schlag kam. Der Mann sah erst das entsetzte Gesicht seines Kumpels, fasste sich dann an den Kopf – und hatte die Hand voller Blut. Der ihm unbekannte Täter versuchte zwar zu flüchten, was aber nicht gelang: Zum einen wurde ihm das Streitobjekt des Abends, das auffällige T-Shirt, zum Verhängnis. Zum anderen hat der 29-Jährige eine auffällige Tätowierung am Hals – auch das ein eindeutiges Wiedererkennungszeichen.

Die Glatze des Opfers ziert seither eine Narbe, was wenig später dazu führte, dass der durchaus einsichtige Bierflaschen-Schläger freiwillig 1000 Euro Schmerzensgeld sowie die Auslagen für den eingeschalteten Rechtsanwalt zahlte.

Schon wegen Körperverletzung vorbestraft

Die strafrechtlichen Konsequenzen folgten jetzt am Kitzinger Amtsgericht auf dem Fuß. Der bereits einmal wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestrafte Angeklagte muss diesmal eine fünfmonatige Freiheitsstrafe schlucken, die zu drei Jahren Bewährung ausgesetzt wird. Zwar honorierte das Gericht die bereits erfolgte Schmerzensgeldzahlung, trotzdem wird es ein weiteres Mal teuer für den Mann, der es als ausgebildeter Rettungssänitäter eigentlich besser wissen müsste: Das Gericht verhängte neben der Bewährung noch eine Geldbuße über 800 Euro, über die sich der Kitzinger Caritasverband freuen darf.