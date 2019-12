Audi und Stromverteilerkasten beschädigt

In der Zeit von Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr und Montag, 16. Dezember, 11 Uhr, kam es im Connect-Park in Kitzingen auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Zwischen Sonntag, 15. Dezember, 14 Uhr und Montag, 16. Dezember, 10.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer außerdem am Dorfgraben in Sommerach gegen einen geparkten Audi. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand.

Beide Verursacher entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.