Kitzingen vor 1 Stunde

Audi gerammt

und geflüchtet



In der Zeit vom 28. Oktober, 8 Uhr und 1. November, 13.30 Uhr, stieß auf einem Parkplatz in der Böhmerwaldstraße ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Audi. Laut Polizeibericht wurde der Audi an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.