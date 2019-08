Kitzingen vor 1 Stunde

Audi gerammt

300 Euro Schaden



Auf dem Aldi-Parkplatz, in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen, stieß am Donnerstag, zwischen 12.05 Uhr und 12.40 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Audi. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Audi an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.