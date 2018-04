Auch mit 80 noch jeden Tag an der Säge

Rudolf Kohler aus Geiselwind feierte am Samstag seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar stammt aus der Seeramsmühle, einem Weiler, der an der östlichen Landkreisgrenze liegt. Er wuchs in der Mühle auf und übernahm den Familienbetrieb mit Mühle, einem Sägewerk und der Landwirtschaft von den Eltern. Der Betrieb in der Getreidemühle wurde Anfang der 70er-Jahre eingestellt. Bis 1948 produzierte die Mühle über Wasserkraft auch den Strom.

Wenn auch sein Sohn Josef heute den Betrieb übernommen hat, vergeht kein Tag, an dem Rudolf Kohler nicht an der Säge steht. Das ist seine Leidenschaft, sein Metier, weiß auch seine Familie. Er brauche eben Beschäftigung, „Arbeit hält jung“, meinte er selbst dazu. Rudolf Kohler heiratete 1960 seine Frau Maria, die einst aus dem Sudetenland fliehen musste und in Heuchelheim lebte. Fünf Kinder und sechs Enkel gehören zur Familie.

Ein Holz-Geschenk für den Jubilar

An seinem Geburtstag strahlte der Jubilar beinahe wie das Wetter. Neben Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel gratulierten auch viele Freunde und Bekannte. Gesundheitlich sei er gut beieinander, er wünsche sich, dass es noch lange so weiter geht, sagte er. Ein Holz-Geschenk, ein gesäumtes Brett mit einem Geburtstagsgruß, das er von den Kindern bekam, freute den Jubilar besonders. Der Naturmensch kennt sich in Wald und Flur aus und schätzt sein Zuhause. In verschiedenen Vereinen und Gruppen war und ist er noch aktiv, wie etwa bei der Kolpingsfamilie, den Soldatenkameraden und dem Obst- und Gartenbauverein im benachbarten Aschbach. Gefeiert wurde mit der Familie am Sonntag ast