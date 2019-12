Bibergau vor 56 Minuten

Auch die Kleinsten sammeln für Rumänien

Fleißig gesammelt haben auch in diesem Jahr wieder die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Schwalbennest. Viele Päckchen kamen so zusammen für die Rumänienhilfe von Elmar Karl aus Bibergau. Strahlende Gesichter gab es vor allem, als Karl selbst mit seinem VW-Bus vorfuhr und die Kinder ihre Pakete verstauen durften. Den Kindern war es wichtig, wieder an dieser Sammelaktion teilzunehmen und so wanderte das ein oder andere Lieblingsspielzeug in das Paket, um Kindern eine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht. Das schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung.