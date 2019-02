Auch Krokodile müssen Zähne putzen

Zahnärztin Dr. Martina Rohleder aus Iphofen war wieder zu Gast im Kindergarten Castell. Das Thema “Zahngesundheit” vermittelte sie in spielerischer Weise durch ein Kasperletheater, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung. An ihrem mitgebrachten Krokodil demonstrierte Rohleder, wie Zähne richtig geputzt werden. Im Anschluss durfte jedes Kind dies in die Tat umsetzen.