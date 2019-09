Buchbrunn vor 1 Stunde

AtemHolen-Herbst-Special

Das Atem-Holen Team lädt am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr zu seinem Herbst-Special in die Buchbrunner Maria-Magdalena Kirche ein. Seit 11 Jahren ist Katrin Friedrich im freien Spiel sowie mit selbst inszenierten Clowntheaterstücken in ganz Deutschland unterwegs. Mit ihrem Soloprogramm macht diesmal die „Clownin Frieda“ Halt in Buchbrunn. Clownin Frida entführt die AtemHolen-Gemeinde „Auf die Suche nach Gott“ und freut sich mit ihren Glücksmomenten für jung und alt auf alle, die staunen, lachen, zuschauen und mitmachen wollen, heißt es in einer Pressemitteilung.