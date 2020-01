Buchbrunn vor 41 Minuten

"Atem holen" in Buchbrunn: Der etwas andere Gottesdienst

Der etwas andere Gottesdienst "Atem-Holen" findet am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr wieder in der St. Maria-Magdalena-Kirche in Buchbrunn statt. Wer das Buchbrunner Team kennt, weiß was ihn erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung: Einmal aufatmen und den christlichen Glauben neu mit lebendigen Liedern, Kirchen-Soap-Opera und Aktion, bei aufgelockerter Liturgie und Predigt erleben. Unter dem Motto "Ich glaube; Hilf meinem Unglauben!" freut sich das Atem-Holen-Team diesmal auf das Thema der Jahreslosung 2020. Pfarrerin Susanne Hötzel aus Würzburg ist als Predigerin zu Gast und wird sich Gedanken zur Losung machen. Für die musikalische Gestaltung ist die Gruppe "Ritornello" zuständig.