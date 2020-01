Astheimer Tanzkreis: 25 Jahre unvergessliche Tanzerlebnisse

Die Freude am Tanzen, an der Musik und an der Geselligkeit bestimmen seit 25 Jahren das geschehen beim Astheimer Seniorentanzkreis. 70 Gäste hatten deshalb auch bei der Jubiläumsfeier am Mittwoch im Volkacher Pfarrheim ihren Spaß. Vor einem Viertel-Jahrhundert haben Gabriele Marquard und Gleichgesinnte die Vereinigung gegründet.

Von den damaligen Gründungsmitgliedern leben nur noch drei. Neben Marquard feierte die 97-jährige Gertrud Bergmann mit, während Cäcilie Bördlein (89) nicht dabei sein konnte. Für die langjährige Tanzkreisleiterin gab es Blumen, Urkunden und viele lobende Worte. Großen Beifall gab es für Marquards Nachfolgerin Claudia Englert-Hochholzer, die den Geist des Erlebnistanzes rund um Astheim weiter am Leben erhält.

Dankurkunde von Bischof Jung

Den Auftakt des Ehrungsreigens machte Bürgermeister Peter Kornell. Er dankte den Gründern und Helfern im Tanzkreis für ihr großes Engagement über eine lange Zeit, denn schließlich sei Bewegung sehr wichtig im Leben. Die Dankurkunde des Bischofs von Würzburg überbrachten Dekanatsseelsorger Lorenz Kleinschnitz und Dekanatsvorsitzende Margit Pfaff. "Ihre verantwortliche Mitsorge und ihr persönlicher Einsatz halfen, den Senioren Freude zu bereiten und einen sinnerfüllten Lebensabend zu gestalten", lobte Bischof Franz Jung Marquards Einsatz vor ihrem Eintritt in den Leiter-Ruhestand.

Erfreut zeigten sich die Gratulanten darüber, dass Gabriele Marquard sich selbst um ihre Nachfolge gekümmert hat. Seit September hat Claudia Englert-Hochholzer die Leitung übernommen. Für den Tanzkreis überreichten Elfriede und Heinz-Rainer Röbling Blumen an die Jubilarinnen, an Marquards Ehemann Julius und an die neue Tanzkreisleiterin. Für die Pfarreiengemeinschaft St. Urban an der Mainschleife gratulierte Katechetin Gabriele Wagenhäuser.

Ausführlich blickte Gabriele Marquard auf die schier unzähligen Auftritte und Übungsabend zurück und gedachte über 20 mittlerweile verstorbenen Tänzerinnen und Tänzern. Schließlich blickte sie auch nach vorne: "Mein Bestreben wird es auch weiterhin sein, noch viele Menschen für den Seniorentanz – jetzt Erlebnistanz – zu begeistern und zu motivieren." Siegfried Menz sorgte mit seinem Schifferklavier für stimmungsvolle Klänge.