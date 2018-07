Astheim singt wieder

Nach ihrem Umzug nach Astheim 2014 haben Anja und Harald Straßburger es einfach mal probiert: Mit einem Wurfblatt in allen Briefkästen haben sie versucht, die Astheimer wieder für einen Chor zu begeistern. Das ist ihnen gelungen; heute sind sie rund 40 Sänger. Jeder, der Spaß am Singen hat, ist zum Mitmachen eingeladen. Und nebenbei erhalten sie die Tradition des Männergesangsvereins (MGV) im Ort.

Denn so richtig aufgelöst hatte sich der Männergesangsverein Astheim, der 1921 gegründet wurde, nie. Seit vielen Jahren fehlten allerdings die Sänger. Auch als gemischter Chor kamen nicht genug Leute zusammen. Durch Zufall zogen Anja und Harald Straßburger dann in genau das Haus in Astheim, in dem sich einst der Probenraum des MGV befand. Um das Werk des Männergesangsvereins weiterzuführen, hat sich die Gruppe zunächst als „Projektchor des MGV Astheim“ zusammengeschlossen.

Heartchor – Singen mit Herz

„Das, was unseren Chor ausmacht, kam mit diesem Namen aber zu kurz“, sagt Harald Straßburger. Denn die Begeisterung und Freude beim Singen stehe bei ihnen an erster Stelle. So ist dann auch der neue Name entstanden: Heartchor – Singen mit Herz.

Das bringe die Atmosphäre des Chors viel besser zur Geltung, so Straßburger. Passend dazu besteht das Logo des Heartchors aus einem Herz aus Violin- und Bassschlüssel. Heute steht der Chor also noch unter dem Dach des MGV, Vokabular und Auftreten haben sich jedoch modernisiert, um mehr junge Leute anzulocken.

„Tag des Liedes“ für alle Astheimer

Eine Tradition will der Chor wieder aufleben lassen: den Tag des Liedes. Am 7. Juli wird es ab 18.30 Uhr im Kartausenhof in Astheim einen ganzen Abend mit Gesang geben. Neben dem Heartchor sind noch weitere Musiker eingeladen: der Volkacher Chor, ein Chor aus dem gleichnamigen Astheim am Rhein, mit dem die Astheimer seit vielen Jahren befreundet sind und die letzten Vertreter der alten Reihen des Männergesangsvereins.

Zusammen werden sie moderne, teils auch geistliche Lieder singen und zwei Volkslieder präsentieren. Das Publikum ist an einigen Stellen zum Mitsingen eingeladen. „Zwischen den Liedern ist auch immer wieder Zeit zum Plaudern“, sagt der Chorleiter Harald Straßburger.

Von Bach zu den Beatles

Das Repertoire des Heartchors ist vielfältig. Englische und deutsche Lieder singen sie, genauso wie weltliche und geistliche, moderne und klassische. „Bei unserem letzten Auftritt zum Festgottesdienst des Kartäuserweinfestes in Astheim haben wir zum Beispiel einen Bach-Choral gesungen“, sagt Harald Straßburger. Mit dabei sind auch Lieder von Michael Jackson, den Beatles oder der Titel „Ich wollt' ich wär' ein Huhn“ von den Comedian Harmonists. Spezialisiert sind sie also nicht, sondern vereinen unterschiedliche Musikstile.

Musik spielte im Leben der Straßburgers schon immer eine große Rolle. „Wir sind wegen des Arztberufs meines Mannes häufig umgezogen, in einem Chor waren wir aber an jedem Ort aktiv“, sagt Anja Straßburger. Ihr Mann leitet seit fast 30 Jahren Chöre, sie kümmert sich um die Organisation und singt auch selbst mit. Geprobt wird circa alle zwei Wochen in der großen Wohnküche der Familie Straßburger – also genau dort, wo auch einst der Männergesangsverein seine Proben veranstaltete.

Wer beim Heartchor mitsingen möchte, kann sich am Tag des Liedes an die Straßburgers wenden oder unter 09381 8461360 anrufen.