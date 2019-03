Artenschutz: Viele Anträge der Kreistag-Fraktionen verpuffen

Im Gefolge des Volksbegehrens scheint ein Wettlauf der Parteien ausgebrochen zu sein, sich gegenseitig mit immer neuen Ideen zu überbieten. Mit einer Vielzahl von Anträgen zum Arten- oder Klimaschutz bombardierten die Kreistagsfraktionen in der jüngsten Umweltausschusssitzung die Landkreisverwaltung.

Am Ende war es viel Lärm um nichts, denn kaum einer der Anträge fand eine Mehrheit. Unter anderem deshalb, weil die Landkreisverwaltung aus Sicht der Ausschuss-Mehrheit überzeugend darlegen konnte, dass sie schon viele Anstrengungen zugunsten einer intakten Umwelt unternommen hat und weiterhin unternimmt. Manche Anträge scheiterten aber auch schlicht an der fehlenden Sinnhaftigkeit. So zumindest die Ansicht der Kreisräte.

Häckselplätze werden auf schützenswerte Tierarten untersucht

Eine Mehrheit gab es für den Vorschlag der Verwaltung, fünf der 37 Häckselplätze im Landkreis auf das Vorkommen von schützenswerten Tierarten, wie Vögeln und Igeln, zu untersuchen. Immerhin 12 000 Euro stellt der Landkreis dafür bereit. Die Untersuchung wird ab Mai den Zeitraum von einem Jahr umfassen.

Weniger Erfolg hatten Anträge der SPD zu prüfen, ob nicht noch mehr Wildblumenwiesen auf kreiseigenen Flächen angelegt werden oder für die Beratung privater Gartenbesitzer mehr Gelder in den Haushalt eingestellt werden könnten. In beiden Fällen argumentierte die Verwaltung, dass sie diese Themen jetzt schon soweit möglich in die Tat umsetze. Dagegen griff der Ausschuss einen Kompromiss zwischen SPD-Antrag und Landratsamtsstellungnahme auf: Der Umwelt- und Naturschutzpreis 2020 wird für Projekte und Aktivitäten zum Artenschutz vergeben werden.

ÖDP nahm an der Umweltausschusssitzung nicht teil

Auch die ÖDP-Fraktion, von der kein Vertreter an der Sitzung teilnahm, blitzte mit einigen Anträgen ab. Pauschal 17 500 Euro für "Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt" bereitzustellen, war der Umweltausschuss nicht bereit. Es fehlten ihm dafür konkrete Vorschläge. Einen eigenen Arbeitskreis zu Stärkung der Biodiversität wollte er auch nicht gründen. Landrätin Tamara Bischof verwies dazu auf den bestehenden Landschaftspflegeverband, der sich mit diesem Thema beschäftigen könne.

Keine Chance hatte die ÖDP auch mit Anträgen zur E-Mobilität: Sie wollte eine weitere E-Ladestation auf dem Betriebsgelände des Kreisbauhofs errichten, die Anschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren durch ein Gremium prüfen und weitere elektrische Dienst-Fahrräder anschaffen lassen. In diesen Fällen überzeugte die Argumentation der Verwaltung, dass vorhandene Kapazitäten ausreichten und keine weiteren gebraucht würden, den Ausschuss.

Grüne scheitern mit CO2-Ausstiegsplan

Keine Mehrheit fand sich für den Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen, einen CO2-Ausstiegsplan zu erstellen. Die Landkreisverwaltung erklärte, dass sie bei der Wärmeerzeugung der Landkreisgebäude sofern möglich und wirtschaftlich auf den Einsatz regenerativer Energien setze. Ein weiterer Plan sei nicht nötig.

Dem Antrag der Grünen, die Dächer der Landkreisgebäude verstärkt zu begrünen, hielt die Landrätin entgegen, dass dies bei Baumaßnahmen immer mitgeprüft werde. Mit einem weiteren Antrag wollten die Grünen "Energiescouts" durch die Umweltstation schulen lassen. Dieses Vorhaben will das Gremium behandeln, sobald es die geplante Umweltstation im Landkreis gibt.

Einen Teilerfolg erreichten die Grünen mit ihrem Antrag, an der Bahnstrecke der Steigerwaldbahn zwischen Etwashausen und Gochsheim festzuhalten. Dieses Thema lag einer großen Ausschussmehrheit am Herzen und stand sowieso auf der Tagesordnung des Ausschusses.