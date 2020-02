Volkach vor 54 Minuten

Arge Volkacher Lebensart 2019 spendet über 3000 Euro

Sechs Winzer und zwei Gastronomiebetriebe aus Volkach veranstalten jährlich das kulinarisch musikalische Winzerhoffestival Volkacher Lebensart. Die beteiligten Betriebe haben sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und den Beschluss gefasst: Sollte durch den Verkauf der Eintrittstickets für das zweitägige Festival nach Abzug aller Kosten ein Gewinn verbleiben, wird dieser gespendet. Vor wenigen Tagen war es nun soweit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beteiligten Winzer und Gastronomen der ArGe Volkacher Lebensart 2019 überreichten einen Scheck über 3303,78 Euro an den Verein Fortschritt. Schon jetzt werden die Weichen für die musikalisch-kulinarische Volkacher Lebensart 2020 gestellt. Die Veranstaltung ist für Freitag, 5. und Samstag, 6. Juni, vorgesehen. Karten wird es ab Mitte April im Vorverkauf geben.