Arbeitswelt

Franz-Peter Ruhl wurde am 1. Juni 1979 als Schlepperfahrer und Großlochbohrer in der Grube in Seinsheim, Betriebskreis Hüttenheim eingestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Er sammelte innerhalb kurzer Zeit wertvolle Erfahrungen und lernte auch viele andere Bereiche kennen. Seinen Sprengberechtigungsschein erwarb er 1982. Nach der Schließung der Grube Seinsheim im Jahre 1984 wurde der Jubilar ins Estrichwerk Hüttenheim versetzt und war dort zwei Jahre als Verlader beschäftigt. Ab 1987 arbeitete Franz-Peter Ruhl dann als Bohr- und Sprenghauer im Tagebau – mit häufig wechselnden Einsatzorten, unter anderem war er ab 1991 zwei Jahre in der hessischen Grube in Eschwege-Oberhone tätig. Danach kehrte er nach Hüttenheim zurück und wurde wieder in der Förderung unter Tage eingesetzt. Aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen folgte die Ernennung zum Schichtführer. Seit 1997 ist der Jubilar als stellvertretender Betriebsleiter im Betriebskreis Hüttenheim für den Untertage-Abbau verantwortlich – und nicht zuletzt für dessen Sicherheit. Darüber hinaus überwacht er das Rettungswesen an allen dazugehörigen Standorten und engagiert sich seit 32 Jahren aktiv in der Grubenwehr. Bald beginnt für den Jubilar ein neuer Lebensabschnitt: Franz-Peter Ruhl geht zum 30. Juni in den wohlverdienten Ruhestand.