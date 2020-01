Marktsteft vor 1 Stunde

Arbeitswelt: Richard Haack 25 Jahre beim Marktstefter Bauhof

Richard Haack aus Michelfeld wurde in der Stadtratssitzung in Marktsteft am Montagabend von Bürgermeister Thomas Reichert für 25 Jahre als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ausgezeichnet. 1959 in Michelfeld geboren absolvierte Haack nach der Schule eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, anschließend die Ausbildung zum Landwirt und legte 1986 die Meisterprüfung in diesem Beruf ab. Nachdem er im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet hatte, begann er am 1. Januar 1995 seine Tätigkeit als städtischer Arbeiter in Marktsteft.