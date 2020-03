Volkach vor 32 Minuten

Arbeitswelt: Peter Sperling seit 40 Jahren bei Hochrein GmbH

Peter Sperling ist seit 40 Jahren Mitarbeiter der Hochrein GmbH in Volkach. In einer Feierstunde würdigte der Geschäftsführer des Unternehmens Maximilian Hochrein die Leistungen des routinierten Gas- und Wasserinstallateurs mit einer Ehrenurkunde. Der Jubilar begann seine Ausbildung im September 1979 bei der damaligen Firma Baptist Heilmann. Nach der Gesellenprüfung wurde er von Maximilian Hochreins Großvater Baptist Heilmann als Geselle übernommen. Der 55-jährige Sperling wohnt im Volkacher Stadtteil Rimbach und hat die Entwicklung des Unternehmens mit drei Umfirmierungen mitgetragen. Maximilian Hochrein bezeichnete ihn als wichtige Stütze des Unternehmens in der dritten Generation. Seine Charaktereigenschaften seien, so der Laudator, "zuverlässig, eigenverantwortlich, umgänglich, fachkompetent und humorvoll". Das Bild zeigt die Auszeichnung von Peter Sperling (Bildmitte) durch Geschäftsführer Maximilian Hochrein (links) und Seniorchefin Monika Hochrein (rechts).