Arbeitswelt: Monika Franke nach 43 Jahren verabschiedet

Bei einem festlichen Mittagessen verabschiedete der Vorstand der Sparkasse Mainfranken Würzburg die langjährige Mitarbeiterin Monika Franke in den Ruhestand, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.