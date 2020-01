Kitzingen vor 1 Stunde

Arbeitswelt: Betriebsjubiläen bei der Firma Kaidel in Kitzingen

Die Firma Kaidel in Kitzingen hat drei Mitarbeiter für ihre jahrzehntelange Treue geehrt. Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit überreichte Franz Kaidel seinen Mitarbeitern Sebastian Collins und Dominik Rupprecht einen gravierten Naturschiefer sowie ein Präsent. Nach 30 Jahren im Unternehmen wurde Karin Priebe in den Ruhestand verabschiedet. Sie erhielt einen gravierten Schlussstein und ein Präsent. Kaidel dankte laut Pressemitteilung allen Jubilaren für ihre Treue zur Firma. Den Glückwünschen schlossen sich Barbara und Sebastian Kaidel an.