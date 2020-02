Iphofen vor 54 Minuten

Arbeitswelt: 43 Jahre dem Weingut die Treue gehalten

Gerhard Weigand hat fast sein ganzes Leben im Weingut Wirsching in Iphofen gearbeitet. Jetzt wurde laut einer Mitteilung an die Presse er von der Familie Wirsching in den Ruhestand verabschiedet. Als Gerhard Weigand 1955 in Possenheim in einen Bauernhof hineingeboren wurde, gab es auf den umliegenden Hügeln, dem Steigerwald vorgelagert, erst seit zehn Jahren Weinberge. Heute gehören sie fest zum Landschaftsbild. Auch für Gerhard Weigand wurde der Weinbau fester Bestandteil seines Lebens. 1977, nach abgeschlossener landwirtschaftlicher Lehre und seiner Bundeswehrzeit, stellte ihn Heinrich Wirsching für die Weinberge ein. Zu der Zeit wurde die Iphöfer Flurbereinigung abgeschlossen, das Weingut hatte seine Flächen erweitert und vergrößerte auch seine Mannschaft. Gerhard Weigand war dabei, als die Weinberge neu angelegt wurden, er kennt auch heute noch jeden Rebstock. Der Seniorchef lässt ihn nur schweren Herzens gehen: "Herr Weigand war mit seiner besonnenen, freundlichen Persönlichkeit und seinem Einsatzwillen eine feste Säule in unserem Außenbetrieb. Kein Wetter war ihm zu schlecht, keine Arbeit zu schwer. Wir danken ihm für 43 Jahre Treue zu unserem Weingut und unseren Weinbergen und wünschen ihm alles Gute."