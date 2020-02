Iphofen vor 1 Stunde

Arbeitswelt: 40 Jahre bei Knauf – Ehrung für Rudolf Grün

40 Jahre Betriebszugehörigkeit – dieses besondere Jubiläum durfte Knauf-Mitarbeiter Rudolf Grün am 31. Januar feiern. Der Jubilar startete im Januar 1980 als Anlagenbediener an der Bandstraße in Iphofen, wo er zunächst an der Schere I und II und später an der Abnahme eingesetzt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. Anfang der 1990er Jahre verschlug es ihn kurzzeitig nach St. Soupplets, Frankreich, um bei der Inbetriebnahme der dortigen Anlage mitzuwirken. Seit 1991 ist Rudolf Grün als Schichtführer an der Bandstraße in Iphofen tätig.