Arbeitskreis Gewissen für Demokratie und Menschenrechte

Der Arbeitskreis Gewissen (AK) griff am Tag der Deutschen Einheit vor knapp 100 Teilnehmern das Thema "Für Demokratie und Menschenrechte, gegen Intoleranz" auf. Gemeinsam mit dem Musiker Richard Roblee erzählte Pfarrer Hanjo von Wietersheim den Inhalt des amerikanischen Gospels "16 Tons", der das Leid eines amerikanischen Bergarbeiters schildert, der täglich 16 Tonnen Kohle schaufelt und dennoch täglich tiefer in die Verschuldung gegenüber dem Arbeitgeber gerät.

Diese Form der Lohnsklaverei sei Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA noch durchaus üblich gewesen, betonte der Geistliche. Sklaverei-ähnliche Arbeitsbedingungen herrschten weltweit bis heute.

Die Hauptrede hielt die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Sie rief dazu auf, gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte sowie gegen Intoleranz ein zu stehen. Sie erinnerte an 70 Jahre Grundgesetz als lebendiges Leitwerk für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft und als Betriebsanleitung für humanitäres Handeln. Man müsse sich ständig dessen Wert vor Augen halten.

Nein zum Nationalsozialismus

Die Politikerin äußerte sich mit einem klaren Nein zum Nationalsozialismus und anderen totalitären Systemen sowie Antisemitismus. Den Artikel 1 des Grundgesetzes bezeichnete sie als Basis und Leitfaden für demokratisches Handeln. Stamm wandte sich gegen verrohte Sprache mit Herabwürdigungen und Beleidigungen. Dass widerlichste Beschimpfungen selbst von Politikern ohne Konsequenzen blieben, sei nicht nur ein Armutszeugnis, sondern eine Gefahr für die Demokratie.

Andreas Schrappe vom Komitee Würzburger Friedenspreis erinnerte, dass der AK Gewissen bereits 2001 den Friedenspreis erhielt. Er rief zum Mundaufmachen auch gegen rechte Ideologien auf und riet dazu, das Gespräch mit anderen zu suchen.

Namens der Organisation Seebrücke Würzburg, die sich um Wege über das Mittelmeer kümmert, beschrieb Wieterheim die Meinung der Organisation, die das Ertrinken Hunderter im Mittelmeer als Schande für Europa bezeichnet und viel unternimmt, damit man in Afrika wieder leben kann. Dennoch müsse, wer in Not ist, gerettet werden.

Die Veranstaltung ging mit der gesungenen Nationalhymne zu Ende.