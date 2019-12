Kitzingen vor 48 Minuten

Arbeiten an der Autobahn erfordern Sperrungen

Die Instandsetzung der Schäden auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen/Schwarzach und Geiselwind erfordert die Sperrung des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Nürnberg von Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr, bis Donnerstag, 19. Dezember, gegen 17 Uhr. Während der Arbeiten und der Auskühlzeit steht den Verkehrsteilnehmern, die auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg fahren, nur ein Fahrstreifen zu Verfügung, so eine Pressemitteilung. Aus Sicherheitsgründen wurde die Geschwindigkeit im Streckenabschnitt auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt.