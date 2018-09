Arbeit der Winzer gewürdigt

So früh wie selten zuvor fiel auch an der Mainschleife der Startschuss für die Weinernte 2018. Mehrfach betont wurde dies bei der traditionellen Weinerntezeit- Eröffnung, die am Samstagvormittag Hunderte von Besuchern auf dem Marktplatz in Volkach lockte.

Tourismuschef Marco Maiberger freute sich bei der Begrüßung auch über die Anwesenheit zahlreicher Weinhoheiten und Symbolfiguren der Volkacher Mainschleife. Sie bereicherten die Traditionsveranstaltung ebenso wie die Stadtkapelle Volkach und die Volkstanzgruppe Kolitzheim unter der Leitung von Christine Bender.

Bedingungslose Arbeit

Wie Volkachs Weinprinzessin Alina Wiederer in ihrem Grußwort betonte, ist das Weinerntefest eine schöne Gelegenheit, „den Winzern für ihre bedingungslose Arbeit zu danken“.

Denn, so Wiederer, wenn es ihre Weine auf unseren Veranstaltungen nicht geben würde, dann wären sie nur halb so schön.

Der Volkacher Ratsherr Werner Burger zitierte Goethe mit „Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“ und leitete schließlich zum Anschauungsunterricht, nämlich der Herstellung und Gewinnung von Traubensaft über. Da wurden unter anderem in einer historischen Weinpresse von der Volkacher Weinprinzessin Alina Wieder und dem Ratsherrn Werner Burger Trauben gepresst und schließlich der gewonnene Traubensaft an die Besucher ausgeschenkt. Bis 18 Uhr dauerte die Veranstaltung, bei der Geselligkeit und Gemütlichkeit im Mittelpunkt standen.