Aqua-Sole-Hallenbad erneut mit einem Premium

Der Deutsche Sauna-Bund (DSB) hat die Zertifizierung des Aqua-Sole-Hallenbades in Kitzingen erneuert. Am Freitag erfolgte die Überreichung der Urkunde an die Geschäftsleitung.

Bürgermeister Klaus Heisel bezeichnete es als eine Ehre für die Stadt, wenn die Sauna-Landschaft des Aqua-Sole erneut hochklassig zertifiziert werde. Das hebe das Bad über viele andere heraus und locke weitere Besucher auch über die Landkreisgrenzen hinaus an. Wesentlich sei, wie der Betrieb geleitete werde. Daher gelte das Lob der Stadt der Geschäftsführerin Verena Dambach und ihrem Team.

Zu der Zertifizierung gratulierte der Vizepräsident des DSB, Erich Hartmann, persönlich. Er freute sich, dass die nicht gerade kleinen Hürden zur Premium-Zertifizierung ein weiteres Mal gemeistert werden konnten.

Hochwertig

Mit diesem Erfolg gehöre die Sauna-Landschaft zu den Anlagen in Deutschland, denen dieses hochwertige Prädikat überreicht werden konnte. Dem Verband sei es wichtig, dass sich die herausragenden und qualitativ hoch stehenden Anlagen einerseits ihrer Qualität und Wertigkeit entsprechend präsentieren können und sich die Besucher andererseits auf einen Mindeststandard und ein Mindestangebot in jeder Qualitätsstufe verlassen können.

In den vergangenen Jahrzehnten sei ein außerordentlich vielfältiger Saunamarkt mit rund 2000 öffentlichen Saunabetrieben mit unterschiedlichsten Badeeinrichtungen und Dienstleistungen zur Gesundheitsförderung sowie zur Freizeitgestaltung entstanden. Über die Qualitäten könne sich der Besucher in den Klassifizierungen Classic, Selection und Premium informieren.

Das Premium-Zertifikat könne nur an Einrichtungen verliehen werden, die eine Saunalandschaft mit vielfältigen Badeeinrichtungen, Wellness-Dienstleistungen und Erlebnisangeboten betreiben, so dass der Badegast einen erholungs- und gesundheitsfördernden Ganztagesaufenthalt erleben könne.

Unter Lupe genommen

Im Rahmen eines Checks seien zugleich der Zustand der Anlagen und der Badeablauf genau unter die Lupe genommen worden.

Der Prüfer habe festgestellt, dass sich die Anlage in einem sehr guten baulichen Zustand befinde und es keinerlei Mängel hinsichtlich Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit gebe. Zudem sei der Personal sehr hilfsbereit und freundlich.

Das Qualitätszeichen „Premium“ wurde nun für weitere drei Jahre verliehen, damit könne das Aqua-Sole nun werben. Es gehört nun zu 140 zertifizierten Anlagen in Deutschland, 17 Premiumanlagen befinden sich in Bayern.

Die Auszeichnung des Bades und des gesamten Teams ist für Norbert Brand von den Stadtbetrieben der Beweis für gute Arbeit in einem Haus, das 364 Tage im Jahr geöffnet sei. Die Mitarbeiter leisteten einen großen Anteil an der Auszeichnung.